Часть порывов на ЛЭП устранили, в дома благовещенцев возвращается электричество

Фото пресс-службы МЧС

Энергоснабжение восстановлено в 25 многоквартирных жилых домах и 82 частных. Работы продолжаются. В результате шквала без электроснабжения остались 2 160 жителей Благовещенска.

Аварийное отключение 9 июля произошло в 250 домах областной столицы. Без электроснабжения остались жилые дома в районе улиц Нагорной, Красноармейской, переулка Угловой. Ранее сообщалось об отключениях на КПП и в районе Верхнеблаговещенского. Социально значимые объекты под отключение не попали.

Ликвидацией последствий шквалистого ветра занимаются оперативная группа ФГКУ «1 отряд ФПС по Амурской области», оперативная группа управления ГО и ЧС Благовещенска, бригада ОАО «Зеленстрой», аварийно-восстановительная бригада ОАО «АКС», пожарные и спасатели Благовещенского гарнизона.

Всего в ликвидации последствий шквалистого ветра на текущий момент задействованы 57 человек и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС России по Амурской области.

Для оказания помощи населению в случае ухудшения погодных условий в готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области.

Просмотров всего: 313

#МЧС #происшествия #энергетика

распечатать

Нино Кохреидзе