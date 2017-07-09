Часть порывов на ЛЭП устранили, в дома благовещенцев возвращается электричество
Энергоснабжение восстановлено в 25 многоквартирных жилых домах и 82 частных. Работы продолжаются. В результате шквала без электроснабжения остались 2 160 жителей Благовещенска.
Аварийное отключение 9 июля произошло в 250 домах областной столицы. Без электроснабжения остались жилые дома в районе улиц Нагорной, Красноармейской, переулка Угловой. Ранее сообщалось об отключениях на КПП и в районе Верхнеблаговещенского. Социально значимые объекты под отключение не попали.
Ликвидацией последствий шквалистого ветра занимаются оперативная группа ФГКУ «1 отряд ФПС по Амурской области», оперативная группа управления ГО и ЧС Благовещенска, бригада ОАО «Зеленстрой», аварийно-восстановительная бригада ОАО «АКС», пожарные и спасатели Благовещенского гарнизона.
Всего в ликвидации последствий шквалистого ветра на текущий момент задействованы 57 человек и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС России по Амурской области.
Для оказания помощи населению в случае ухудшения погодных условий в готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области.
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