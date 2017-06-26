Для особенных детей устроили благотворительный праздник в парке Дружбы (фото)

В Благовещенске в парке Дружбы 9 июля прошел благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организатором мероприятия выступил «МотоПатриот», площадку предоставил ОКЦ.

Всем гостям праздника выдали бумажные ромашки – они и стали пропуском на все площадки и аттракционы. К 12 часам в парке Дружбы собралось более 50 детей и их родителей. Для гостей организаторы устроили концерт с ростовыми куклами, играми и розыгрышами призов.

Дети танцевали и играли в игры. Яркое фаер-шоу представили на сцене артисты театра огня «Одержимые». Ребятам дали мастер-класс по гончарному искусству. Попробовать сделать глиняную вазу могли все желающие. Так же, как и прокатиться верхом – на территории детей катали на двух лошадях и пони.

Все участники праздника получили бесплатно воздушные шары и другие подарки.

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Фотогалерея +9

Нино Кохреидзе