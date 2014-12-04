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Опасные спиннеры: в России мальчик выбил себе глаз, в США девочка умерла от ожогов

Опасные спиннеры: в России мальчик выбил себе глаз, в США девочка умерла от ожогов
Фото: aliexpress.com

О несчастных случаях, произошедших с детьми, игравшими с популярным тренажером, сообщают СМИ. В Ростовской области мальчик случайно выбил себе глаз спиннером, а в Лос-Анджелесе трехлетняя девочка умерла от ожогов, полученных от устройства, пишет Inforeactor.

В Ростовской области произошел несчастный случай с ребенком – школьник выбил себе глаз, играя со спиннером. Мальчик крутил очень популярную игрушку, когда она вылетела из его рук. Ребенка госпитализировали. Медики констатировали, что глаз очень сильно поврежден. Школьнику удалили хрусталик. По предварительным данным, зрение мальчика можно восстановить, однако потребуется долгое лечение и операции.

В Лос-Анджелесе на этой неделе 3-летняя девочка была найдена мертвой в своей постели. Сильные ожоги на лице ребенка оставил неисправный светящийся спиннер, который заряжался в постели рядом с ней.

Игрушка-тренажер для пальцев – спиннер – возглавила список поисковых запросов на китайской торговой площадке AliExpress в июне 2017 года.

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#дети #происшествия

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