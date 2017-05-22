Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:57 0

Больше 2 тысяч благовещенцев из-за шквала остались без света

Больше 2 тысяч благовещенцев из-за шквала остались без света
Фото пресс-службы МЧС

9 июля в Благовещенске в результате шквала, обрушившегося на областную столицу в 12:37, оказались обесточены 250 домов. На номер оперативного дежурного по делам ГО и ЧС до 16 часов поступило 19 заявок на ликвидацию последствий шквалистого ветра.

«Без света в Благовещенске оказалось 2 160 человек, из них 427 – дети. В частном секторе обесточены оказались 225 домов, многоэтажных – 25 домов. Отключения произошли по всему городу в разных районах – это и район КПП, и Верхнеблаговещенское, и много других», – рассказал оперативный дежурный управления по делам ГО ЧС.

10 звонков от горожан поступили по поваленным деревьям, 9 вызовов из-за отключения света. На текущий момент в областной столице успели отработать 7 заявок. Пять из них касались веток и деревьев, поваленных ветром, и в двух случаях люди сообщали об обрывах линий электропередачи. Городские службы и спасатели продолжают устранять последствия непогоды.

«Для устранения последствий и оказания адресной помощи задействованы силы и средства в количестве 52 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники. В готовность приведена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Амурской области», – рассказал начальник Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Тутынин.

Просмотров всего: 540

#погода #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Опасные спиннеры: в России мальчик выбил себе глаз, в США девочка умерла от ожогов
Происшествия

Шквал прошел по Свободному, активная грозовая деятельность в регионе сохраняется
Происшествия 1

Шквал в ближайшие часы может повториться на территории Приамурья
Происшествия 4

В Благовещенске начали устранять последствия шквала