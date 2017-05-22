Больше 2 тысяч благовещенцев из-за шквала остались без света

Фото пресс-службы МЧС

9 июля в Благовещенске в результате шквала, обрушившегося на областную столицу в 12:37, оказались обесточены 250 домов. На номер оперативного дежурного по делам ГО и ЧС до 16 часов поступило 19 заявок на ликвидацию последствий шквалистого ветра.

«Без света в Благовещенске оказалось 2 160 человек, из них 427 – дети. В частном секторе обесточены оказались 225 домов, многоэтажных – 25 домов. Отключения произошли по всему городу в разных районах – это и район КПП, и Верхнеблаговещенское, и много других», – рассказал оперативный дежурный управления по делам ГО ЧС.

10 звонков от горожан поступили по поваленным деревьям, 9 вызовов из-за отключения света. На текущий момент в областной столице успели отработать 7 заявок. Пять из них касались веток и деревьев, поваленных ветром, и в двух случаях люди сообщали об обрывах линий электропередачи. Городские службы и спасатели продолжают устранять последствия непогоды.

«Для устранения последствий и оказания адресной помощи задействованы силы и средства в количестве 52 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники. В готовность приведена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Амурской области», – рассказал начальник Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Тутынин.

Просмотров всего: 540

#погода #происшествия

распечатать

Нино Кохреидзе