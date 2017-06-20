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сегодня, 17:36 2

Умер один из «отцов Рунета» Антон Носик

Умер один из «отцов Рунета» Антон Носик
Фото: russian.rt.com

В Москве в ночь на 9 июля умер один из крупнейших российских интернет-деятелей Антон Носик. Об этом сообщили в социальных сетях его близкие друзья – Демьян Кудрявцев и Николай Данилов, пишет «Российская газета».

Официально причину смерти пока не называют. Блогер Илья Варламов сообщил, что, по предварительным данным, у Антона Носика произошел сердечный приступ.

Антона Носика называют одним из «отцов Рунета». Он стоял у истоков создания популярных изданий Gazeta.ru, Lenta.ru, Vesti.ru и многих других, принимал активное участие в развитии компании «Рамблер». Носик считается одним из первых российских блогеров – его колонка под названием «Вечерний интернет» выходила c 1996 года практически каждый день на протяжении нескольких лет.

Последнюю запись Антон Носик опубликовал в своем блоге в Telegram в 0:36 9 июля. «Сегодняшний квартирник Шнура был просто великолепен. Жаль, что Фейсбук убил часовую трансляцию», – написал он.

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#интернет #СМИ #технологии

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Комментарии
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  • Алекs

    Алекs
    2 часа назад

    Похоже передоз на квартирнике.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Очередной еврей-русофоб?

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