Амурские чиновники бегали, прыгали, тягали гири и стреляли в рамках ГТО

В Благовещенске прошел второй этап всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти. Участие в спортивных соревнованиях приняли не все.

«Здесь нет победителей и призеров, здесь не фиксируют рекорды. И, тем более, это не конкурс из серии "Твои возможности, человек!". Комплекс ГТО возрождали для того, чтобы люди стремились поддерживать себя в хорошей физической форме, независимо от возраста и принадлежности к той или иной структур», – сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

Первый этап тестирования для госслужащих прошел в апреле, 8 июля провели второй этап. В нем приняли участие специалисты министерств социальной защиты, культуры, экономического развития, спорта, а также сотрудники управлений ЗАГСа, государственного заказа, занятости населения, ветеринарии.

Госслужащие соревновались в восьми упражнениях: бег на разные дистанции, метание спортивного снаряда, прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекладине, рывок гири, подтягивание туловища из положения лежа на спине, стрельба из пневматической винтовки.

«Из нашей организации, все у кого есть допуск к тестированию, принимают сегодня участие в сдаче нормативов и показывают хорошие результаты. Со временем комплекс ГТО должен стать по настоящему массовым, поскольку люди осознают, что здоровый образ жизни это необходимость», – считает министр культуры и архивного дела области Ольга Юркова.

«Комплекс ГТО планомерно развивается в области. Однако существуют и сложности, очень многое зависит сегодня от глав районов. В тех муниципальных образованиях, где утверждена ставка руководителя центра тестирования ГТО, уже есть отличные результаты. К примеру, в Михайловском районе число людей зарегистрированных для участия в тестировании выросло за год в два раза», – отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов.

Просмотров всего: 351

#областная власть #спорт

распечатать

Нино Кохреидзе