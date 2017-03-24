Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:11 0

Амурские чиновники бегали, прыгали, тягали гири и стреляли в рамках ГТО

Амурские чиновники бегали, прыгали, тягали гири и стреляли в рамках ГТО

В Благовещенске прошел второй этап всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти. Участие в спортивных соревнованиях приняли не все.

«Здесь нет победителей и призеров, здесь не фиксируют рекорды. И, тем более, это не конкурс из серии "Твои возможности, человек!". Комплекс ГТО возрождали для того, чтобы люди стремились поддерживать себя в хорошей физической форме, независимо от возраста и принадлежности к той или иной структур», – сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

Первый этап тестирования для госслужащих прошел в апреле, 8 июля провели второй этап. В нем приняли участие специалисты министерств социальной защиты, культуры, экономического развития, спорта, а также сотрудники управлений ЗАГСа, государственного заказа, занятости населения, ветеринарии.

Госслужащие соревновались в восьми упражнениях: бег на разные дистанции, метание спортивного снаряда, прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на высокой перекладине, рывок гири, подтягивание туловища из положения лежа на спине, стрельба из пневматической винтовки.

«Из нашей организации, все у кого есть допуск к тестированию, принимают сегодня участие в сдаче нормативов и показывают хорошие результаты. Со временем комплекс ГТО должен стать по настоящему массовым, поскольку люди осознают, что здоровый образ жизни это необходимость», – считает министр культуры и архивного дела области Ольга Юркова.

«Комплекс ГТО планомерно развивается в области. Однако существуют и сложности, очень многое зависит сегодня от глав районов. В тех муниципальных образованиях, где утверждена ставка руководителя центра тестирования ГТО, уже есть отличные результаты. К примеру, в Михайловском районе число людей зарегистрированных для участия в тестировании выросло за год в два раза», – отметил министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов.

Просмотров всего: 351

#областная власть #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 7

Общественная палата: помощь дольщикам нужно оказывать по принципу нуждаемости
Общество 73

На помощь обманутым дольщикам снова предлагают направить бюджетные деньги
Общество 10

У школы № 14 Благовещенска появится современный стадион

Спорт 3

Белогорск готовится к Кубку России по футболу