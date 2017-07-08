Огонь в Тыгде уничтожил один магазин, пострадали еще три

Фото пресс-службы амурского управления МЧС России

В селе Тыгда по улице Советской возгорание произошло в одноэтажном здании, в котором располагается сразу четыре магазина. Вызов пожарным поступил в ночь с 8 на 9 июля. С огнем боролись 15 человек.

На момент прибытия пожарных кровля здания горела открытым пламенем. Для тушения огнеборцы Магдагачинского пожарно-спасательного гарнизона использовали 5 единиц техники. Всего на месте работали 15 человек. Локализовать горение им удалось через 20 минут. Еще через 10 минут пожар ликвидировали.

Огонь повредил кровлю двух магазинов на общей площади 220 квадратных метров. В третьем магазине пострадала стена снаружи здания на площади 10 квадратных метров. Четвертый магазин площадью 150 квадратных метров огонь уничтожил полностью.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС России.

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#МЧС #пожары

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Нино Кохреидзе