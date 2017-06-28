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Шквал прошел по Свободному, активная грозовая деятельность в регионе сохраняется

Шквал прошел по Свободному, активная грозовая деятельность в регионе сохраняется
Фото: komtv.org

9 июля в Свободном зафиксировали шквал до 22-23 метров в секунду. Усиление ветра сопровождалось ливнем. За час в городе выпало 26 миллиметров осадков. Грозовой очаг продолжает смещаться.

До опасного явления в Свободном не хватило 4 миллиметров осадков. Сильным ливнем как опасным природным явлением может считаться дождь, когда за час выпадает до 30 миллиметров осадков. В Свободном за час выпало 26 миллиметров.

«Грозовая деятельность сохраняется и сопровождается ливневыми дождями и местами шквалами. В Шимановском шквал был до 16 метров в секунду. Но пока еще рано подводить итоги. Судя по снимкам идет развитие кучевой облачности. Очаг смещается к Магдагачинскому району», – рассказала дежурный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

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#погода #происшествия #Свободный

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