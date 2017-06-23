Шквал в ближайшие часы может повториться на территории Приамурья

Фото: luboznatel.ru

В Амурской области 9 июля синоптики предупреждают о возможном усилении ветра до опасных отметок в ближайшие часы. На территории фиксируют грозовые очаги.

По официальной информации, на метеостанции «Благовещенск» опасное природное явление – шквал – зафиксировали в 12:37. Ветер усилился до 28 метров в секунду.

«Сейчас грозовые очаги на северо-западе по Амуру от Магдагачинского района, ниже к Шимановскому, и довольно большой формируется над Китаем в районе провинции Хэйлунцзян. В ближайшие 3-6 часов вероятен шквалистый ветер при грозах и ливнях», – рассказывает дежурный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

Ливни и грозы со шквалистым ветром ожидают сегодня в ближайшие 3-6 часов. Усиление ветра возможно до 27 метров в секунду.

Шквал уже прошел по Благовещенску. Он валил и выворачивал с корнями деревья, в некоторых местах с крыш сорвало шифер, произошло частичное отключение электроснабжения. Сейчас в областной столице ликвидируют последствия.

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Нино Кохреидзе