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9июля
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сегодня, 14:28 2

В Благовещенске начали устранять последствия шквала

В Благовещенске начали устранять последствия шквала

Шквалистый ветер 9 июля повалил в Благовещенске более 20 деревьев, некоторые районы областной столицы остались без электроснабжения. Информация о повреждениях еще продолжает поступать. Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды.

Городские службы работают на территории первого корпуса 55 детского сада в районе мебельной фабрики. Там повалило сразу несколько деревьев. На работе учреждения ЧП не отразится, корпус сейчас находится на ремонте. Каких-либо повреждений здание не получило.

Информация о сломанных и поваленных деревьях, а также о других повреждениях, нанесенных шквалом, продолжает поступать в единую диспетчерскую службу.

«Из разных районов Благовещенска информация продолжает поступать. Спасатели принимают и передают сообщения соответствующим службам для устранения последствий. Сейчас ведется работа по устранению последствий, окончательных данных пока нет», – рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Ликвидировать последствия непогоды в своих дворах начали и сами жители города.

Сегодня в Благовещенске ветер усилился к 12:40. Синоптики зафиксировали шквал – это опасное природное явление. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    Я живу в районе Калинина -Забурхановская и у нас не чего такого не было.

  • рождён в СССР

    рождён в СССР
    1 час назад

    Театральная-Октябрьская тоже ничего не было.

  • srskmvp8ihije

    srskmvp8ihije
    44 минуты назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza

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