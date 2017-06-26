В Благовещенске начали устранять последствия шквала

Шквалистый ветер 9 июля повалил в Благовещенске более 20 деревьев, некоторые районы областной столицы остались без электроснабжения. Информация о повреждениях еще продолжает поступать. Городские службы приступили к ликвидации последствий непогоды.

Городские службы работают на территории первого корпуса 55 детского сада в районе мебельной фабрики. Там повалило сразу несколько деревьев. На работе учреждения ЧП не отразится, корпус сейчас находится на ремонте. Каких-либо повреждений здание не получило.

Информация о сломанных и поваленных деревьях, а также о других повреждениях, нанесенных шквалом, продолжает поступать в единую диспетчерскую службу.

«Из разных районов Благовещенска информация продолжает поступать. Спасатели принимают и передают сообщения соответствующим службам для устранения последствий. Сейчас ведется работа по устранению последствий, окончательных данных пока нет», – рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

Ликвидировать последствия непогоды в своих дворах начали и сами жители города.

Сегодня в Благовещенске ветер усилился к 12:40. Синоптики зафиксировали шквал – это опасное природное явление. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

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Нино Кохреидзе