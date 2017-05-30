В центре Благовещенска шквалистый ветер ломал ветки деревьев, а микрорайон накрыло ливнем

В областной столице в 12:40 сильными порывами ветра в районе мебельной фабрики сломало несколько веток на деревьях во дворах. Подобное горожане отмечали и на улице Артиллерийской, а также в микрорайоне.

Усиливаться ветер начал к 12:30. За считанные секунды в Благовещенске потемнело, и порывы ветра стали достигать 28 метров в секунду. Это удалось зафиксировать на станции метеонаблюдений, которая располагается в районе улицы Нагорной.

Но порывы ветра могли быть и сильнее, отметили в Амурском гидрометцентре. Во время непогоды датчики вышли из строя.

В микрорайоне сразу после усиления ветра пошел сильный дождь.

Просмотров всего: 298

#погода #происшествия

распечатать

Нино Кохреидзе