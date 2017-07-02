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Рекордная пробка образовалась из-за ЭРА-ГЛОНАСС на таможне в Приморье

Рекордная пробка образовалась из-за ЭРА-ГЛОНАСС на таможне в Приморье
Фото: primamedia.ru

На таможне в Приморском крае образовалась рекордная пробка из 9 000 автомобилей. Причина – отсутствие ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает ИА PrimaMedia. Несмотря на проблемы с нехваткой «кнопок», импорт автомобилей в первом полугодии 2017 года в регионе вырос на 38 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Около 9 тысяч машин сегодня не имеют ПТС. Это связано с тем, что не решен своевременно вопрос поставки "кнопок" ЭРА-ГЛОНАСС. Мы в состоянии оформлять до 350 автомобилей в день, но только при наличии необходимых документов. Если нам предоставляют СБКТС (свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства), то выдаем ПТС», – заявил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

Поступление достаточного количества устройств в Приморье ожидают в июле-августе.

«Казалось бы, проблемы текущего года должны были затормозить декларирование автотранспорта. Но не тут то было. В наш регион ввезено 26,8 тысячи автотранспортных средств, в том числе 25 тысяч легковых автомобилей, что на 38 % больше, чем в первом полугодии 2016 года. Отметим, что 22,4 % из них – квадроциклы», – рассказал глава Дальневосточной таможни.

Увеличение ввоза автотранспорта Юрий Ладыгин связывает со стабилизацией курса рубля и оживлением на авторынке.

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#закон #торговля #транспорт

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