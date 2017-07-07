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сегодня, 12:09 5

После рекордной жары Амурскую область накроет циклон

После рекордной жары Амурскую область накроет циклон

К Приамурью подходит циклон. В северо-западных районах области уже идут дожди. Осадки фиксируют в Магдагачинском районе. Пока циклон сдерживается тропосферным гребнем. Но уже на следующей неделе по всем территориям по прогнозу синоптиков – дожди.

«Обширная область высокого атмосферного давления – тропосферный гребень – прослеживается на высоте до 5 километров и выше. Он занимал восток Китая, нашу область, юг Якутии, Хабаровский край и Приморье. В этом гребне преобладали южные и юго-западные потоки, которые несли раскаленный воздух из центральных районов Китая. Он блокировал прохождение западных циклонов, но с востока его сейчас атакует обширная циклоническая область. Сейчас вся восточная Сибирь с дождями, отмечаются низкие температуры – около 20 градусов тепла. И постепенно происходит трансформация воздушных масс», – рассказывает дежурный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

Первая неделя июля этого года дала 4 метеорекорда подряд по Благовещенску. С 4 по 7 июля жара превышала максимальные показатели в эти даты за всю историю метеонаблюдений в областном центре.

9 июля на территории Амурской области ожидаются кратковременные дожди. Есть вероятность осадков и в областной столице. Температура в Благовещенске сохранится на уровне 30 градусов.

Уже 10 июля амурчане почувствуют приближение циклона. По юго-востоку днем ожидают до +35 градусов, в северных районах Приамурья в дожде температура опустится до 22-25 градусов. Во второй половине дня в большинстве районов возможны осадки.

11-12 июля дожди, от слабых до ливней с грозами, накроют всю территорию Приамурья. В северных районах области температура может опуститься ниже 20 градусов.

В пятницу интенсивность осадков снизится, а температура начнет расти. В следующие выходные в области снова установится солнечная погода, температура поднимется до 30 градусов и выше.

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#мэрия #погода

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    верится с трудом

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    53 минуты назад

    В Благовещенске началось.....

  • Victrix

    Victrix
    37 минут назад

    Не хочу циклон. Хочу жару.

  • ok_Александрツ Александровичシ

    ok_Александрツ Александровичシ
    20 минут назад

    А как хорошо всё начиналось! (

  • Капитолина

    Капитолина
    7 минут назад

    Скорее бы дождь!!! Синоптики! Вы умеете делать верные прогнозы?

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