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сегодня, 10:22 0

Амурчане стали чаще «шутить» о пожарах

Амурчане стали чаще «шутить» о пожарах
Фото: news.ykt.ru

В Приамурье на 58 % увеличилось число ложных сообщений о пожарах. В 2017 году зарегистрировали 168 таких вызовов. При этом по каждому выезжали пожарные подразделения, так как диспетчер обязан отреагировать на каждый поступивший сигнал.

«Своевременный звонок сотрудникам специальных служб может спасти чью-то жизнь и предотвратить многие беды. Диспетчер обязан среагировать на каждый полученный вызов, но порой он может оказаться ложным, и на другом конце провода будут люди, желающие таким образом развлечься, не задумываясь над тем, к чему это может привести», – рассказали в пресс-службе амурского управления МЧС России.

Частые причины ложного вызова: детская шалость и легкомысленное поведение граждан. Все разговоры записываются, а во всех специальных службах установлены технические приспособления последнего поколения, которые позволяют определить номер и адрес звонившего.

По закону за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб предусмотрен штраф до 1 500 рублей.

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#МЧС

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