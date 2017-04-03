Данные всех россиян внесут в единую информационную базу

Фото: taishet24.ru

Правительство России утвердило концепцию формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

«Цель формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении, – создание системы учёта сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц», – сообщается на сайте правительства.

Документ подготовили по указу президента. Ресурс призван усовершенствовать контроль за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц. Создавать его будут на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем.

Гражданам доступ к сведениям предоставят через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Реализовать концепцию планируют в 4 этапа. До 2018 года разработают законодательные акты, регламентирующие работу системы, до 2019 года подготовят проект информационной системы, к 2022 году система должна заработать.

Просмотров всего: 279

#российская власть

распечатать

Нино Кохреидзе