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сегодня, 09:46 3

За отдыхающими амурчанами следят беспилотники

За отдыхающими амурчанами следят беспилотники

Водные объекты и места массового отдыха у воды мониторят с помощью беспилотников. Такую практику сотрудники ГИМС главного управления МЧС России по Амурской области ввели впервые.

«На вооружении ГИМС летательные аппараты появились совсем недавно», – рассказал главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Амурской области Иван Воробьёв.

8 июля технику протестировали и начали мониторить берега и водные объекты.

Матросы-спасатели дежурят на спасательных вышках, установленных на берегу Зеи и Амура.

Ежедневно на патрулирование по водной глади отправляются группы инспекторов ГИМС, спасатели поисково-спасательного отряда города Благовещенска работают совместно со спасателями Амурского филиала ДВРПСО. Практически на каждом дежурстве им приходится спасать тонущих, оказывать первую медицинскую помощь, разъяснять отдыхающим меры безопасности.

В выходные дни спасатели и государственные инспекторы ГИМС патрулируют в усиленном режиме. В местах, которые официально не признаны местами массового отдыха и где не установлены спасательные вышки, дежурство несут сотрудники главного управления.

На сегодня в Приамурье на водных объектах утонули уже 6 человек, 19 амурчан спасены.

Просмотров всего: 439

#МЧС #отдых

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Комментарии
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  • Димко

    Димко
    1 час назад

    а зарегистрированы ли они в установленному порядке?

  • paravis

    paravis
    30 минут назад

    На фото ни одного беспилотника. Все в кепках.

  • Victrix

    Victrix
    7 минут назад

    А если беспилотник навернется на отдыхающих?

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