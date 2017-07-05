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9июля
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сегодня, 09:30 0

В центре Благовещенска горела квартира в многоэтажке

В центре Благовещенска горела квартира в многоэтажке
Фото очевидца

В ночь на 9 июля произошло возгорание в жилой квартире 39 дома по улице Ленина. Пожарным о возгорании сообщили ближе к полуночи. Жильцы соседних домов предположили, что причиной пожара мог стать взрыв газа. Некоторые сообщали о громком хлопке.

Фото и видео с места происшествия в редакцию прислали очевидцы.

К моменту прибытия пожарных в квартире на третьем этаже четырехэтажного дома горел диван. Версия о взрыве газа не подтвердилась. На то, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось около 3 минут. В результате возгорания в комнате выгорел диван, закопчены стены.

В пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

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#МЧС #пожары

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