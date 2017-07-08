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8 июля 2017, 23:34 0

День семьи в Благовещенске завершился на ротонде (фото)

День семьи в Благовещенске завершился на ротонде (фото)

В День семьи, любви и верности празднование в Благовещенске продолжилось на набережной реки Амур. В районе ротонды с отдыхающими горожанами играли и фотографировались аниматоры, здесь же расположились уже привычные торговые ряды «Вобламаркета». А в сумерках организаторы с детьми спустились к реке и пустили по Амуру разрисованные кораблики.

У ротонды благовещенцев стретил «Культурный город».

Играли музыка, люди пели, а дети и взрослые могли принять участие в самых разных творческих развлечениях.

В нескольких местах были оборудованы фотозоны, с желающими охотно фотографировались Губка Боб, Рошка Енот и много других удивительных существ.

Мастера и торговцы «Вобламаркета» разложили на деревянных лотках сладости, косметику и другие товары.

А когда уже начало темнеть, несколько десятков человек отправились к воде. Дети опустили на волны бумажные кораблики, которые до этого сами изготовили из бумаги.

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#отдых #праздники

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