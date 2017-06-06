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Благовещенская школа танцев Strekozza выступила со спектаклем в Санкт-Петербурге

Благовещенская школа танцев Strekozza выступила со спектаклем в Санкт-Петербурге
Фото: vk.com

38 юных благовещенских танцовщиц из коллектива Strekozza приняли участие в постановке спектакля «Повелитель мух» в Санкт-Петербурге. В течение шести дней они занимались на смене танцевального лагеря PG CAMP, в ходе которого и подготовили программу по мотивам знаменитого романа Уильяма Голдинга.

Премьера спектакля «Повелитель мух» прошла 6 июля. Телеканал «Санкт–Петербург» сообщает, что в постановке режиссера Сергея Медведева играют только дети. Более того - не мальчики, а девочки. Первые же секунды спектакля отправляют зрителя на берег далекого острова, к страшным звукам упавшего самолета. Где-то плещется море, темнота, жутко. Этот спектакль создали всего за шесть дней. Такова идея особенного танцевального петербургского лагеря – за одну неделю там ставят достаточно сложные произведения, которые потом представляют на театральных площадках города.

Единственное условие – главными героями были дети. В «Повелителе мух» играют 38 девочек от шести до 17 лет. Все они репетировали каждый день по 10 часов. И в зале, и на природе, чтобы понять ощущения своих прототипов.

«Для меня это очень интересно. Знаете, как оказаться вновь в детстве, но в то же время ты почувствовал себя и взрослым человеком, потому что произведение довольно серьезное. И в то же время, ты оказался ребенком на несколько лет младше», – рассказала благовещенская артистка Валентина Шакирова.

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#дети #культура

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