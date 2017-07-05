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Из-за жары в Благовещенске сократилось время работы почтового отделения

Из-за жары в Благовещенске сократилось время работы почтового отделения

В Благовещенске из-за жаркой погоды сократилось время работы отделения почтовой связи № 28, расположенного во втором микрорайоне. Объявление об этом на двери ОПС увидели жители города. В нем указано, что «из-за аномальной погоды» рабочий график сократился с 8 до 16 часов. Срок, на который изменилось рабочее время, не указан.

Пресс-служба УФПС Амурской области сообщает, что сокращение рабочего дня коснулось только одного отделения почтового связи – № 28. Данный график работы является временным и установлен на период высоких температур из-за вышедшей из строя системы кондиционирования помещения.

По закону, работодатель вправе выбрать один из вариантов изменения графика в жаркую погоду: учащенные перерывы или сокращение рабочего дня.

Просмотров всего: 700

#погода #работа

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Немо

    Немо
    2 часа назад

    Не удивлен, что именно 28-е. Там чаще всего катаклизмы происходят...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    Ха ха.

    Ситема кондиционирования вышла из строя

    уже много лет назад.

    А теперь там хилый вентилятор,

    видимо принесённый самой работницей, которую он обдувает.

    Это отделение почты само по себе аномальное...

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    зато у руководителей миллионные зарплаты

  • vlasovs2018

    vlasovs2018
    2 часа назад

    Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://vkk.me/nicoden

  • paravis

    paravis
    47 минут назад

    При чем тут 28-е отделение, везде, где нормальный руководитель, сокращённый рабочий день. Санпином вообще-то это прописано.

    http://www.trkodeks.ru/sanpin2.2.4.54896.html

  • Талли

    Талли
    42 минуты назад

    У нормальных работодателей уже давно кондиционеры установлены. А не сокращеный рабочий день.

  • paravis

    paravis
    35 минут назад

    Талли

    У нормальных работодателей уже давно кондиционеры установлены. А не сокращеный рабочий день.



    Только не у бюджетной организации. У нас только в бухгалтерии кондиционеры.

  • full

    full
    32 минуты назад

    paravis

    Талли

    У нормальных работодателей уже давно кондиционеры установлены. А не сокращеный рабочий день.



    Только не у бюджетной организации. У нас только в бухгалтерии кондиционеры.



    Почта России давно уже барыжная организация, а не бюджетная.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    31 минута назад

    paravis
    Талли

    У нормальных работодателей уже давно кондиционеры установлены. А не сокращеный рабочий день.



    Только не у бюджетной организации. У нас только в бухгалтерии кондиционеры.


    Интересно, а в крутом коттедже главы амурского отделения Почты России есть кондиционер?

  • full

    full
    29 минут назад

    MbIcли вcлyx

    paravis

    Талли

    У нормальных работодателей уже давно кондиционеры установлены. А не сокращеный рабочий день.


    Только не у бюджетной организации. У нас только в бухгалтерии кондиционеры.


    Интересно, а в крутом коттедже главы амурского отделения Почты России есть кондиционер?



    Интересно, будет ли кондиционер у нее в камере?

  • Талли

    Талли
    22 минуты назад

    paravis

    Талли

    У нормальных работодателей уже давно кондиционеры установлены. А не сокращеный рабочий день.



    Только не у бюджетной организации. У нас только в бухгалтерии кондиционеры.



    Вообще тогда не понимаю, как люди работают в этом пекле. У частников то же не везде кондиционеры. Вчера в Ростелеком зашла, духота, кондиционеры есть, но не работают. В магазины заходишь некоторые, кондиционеры есть, но не работают. Бедные продавцы.

  • Талли

    Талли
    20 минут назад

    Я бы вообще отказалась работать в таких условиях.

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