Из-за жары в Благовещенске сократилось время работы почтового отделения

В Благовещенске из-за жаркой погоды сократилось время работы отделения почтовой связи № 28, расположенного во втором микрорайоне. Объявление об этом на двери ОПС увидели жители города. В нем указано, что «из-за аномальной погоды» рабочий график сократился с 8 до 16 часов. Срок, на который изменилось рабочее время, не указан.

Пресс-служба УФПС Амурской области сообщает, что сокращение рабочего дня коснулось только одного отделения почтового связи – № 28. Данный график работы является временным и установлен на период высоких температур из-за вышедшей из строя системы кондиционирования помещения.

По закону, работодатель вправе выбрать один из вариантов изменения графика в жаркую погоду: учащенные перерывы или сокращение рабочего дня.

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Василий Кленин