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На Бакалдыне в «Эвенкийской деревне» угощали йогуртом из оленьего молока

На Бакалдыне в «Эвенкийской деревне» угощали йогуртом из оленьего молока
Фото: gazeta-bam.ru

В этнографическом комплексе «Эвенкийская деревня» недалеко от села Первомайское Тындинского района прошел национальный эвенкийский праздник Бакалдын. На нем участников кормили йогуртом из оленьего молока, взбитого с ягодами, сообщает газета «БАМ».

На север Приамурья на праздник приехали эвенки из Тындинского, Зейского и Селемджинского районов Приамурья, Якутии, Забайкальского и Хабаровского краев. Были и международные гости – делегация из Китая, француженка Александра Лаврилье, создавшая кочевую школу в Усть-Нюкже, и семья из Канады, изучающая культуру и традиции малочисленного народа.

Национальный праздник Бакалдын с эвенкийского языка переводится как «встреча». Его традиционно проводят в населённых пунктах, где проживают эвенки. Последние годы местом праздника становится «Эвенкийская деревня». На время Бакалдына комплекс превращается в палаточный городок и выставочный комплекс. Представители родовых общин привозят изделия, которые они делают сами – унты, одежду из меха, сумки из кожи, обереги из бисера и тесьмы, коврики из оленьей шкуры.

«Выставка работ амурских эвенков поражает, – говорит глава Тындинского района Тамара Лысакова. – Они привозят теплые унты и куртки для себя и детей, но наибольший интерес всегда вызывают их национальные костюмы, расшитые разноцветным бисером и лентами. Каждый элемент одежды имеет своё значение, и эвенки стараются соблюдать свои традиции. Приятно, что к этому они приобщают молодежь. В этом году на Бакалдыне очень много молодых эвенков, которые знают свой родной язык и умеют что-то шить и мастерить».

В этом году каждой делегацией был накрыт стол в традиционном стиле: свежая ягода, запечённый хариус, котлеты из оленины, постные лепешки, блюда из дикого мяса, таёжный чай. Настоящий фурор у участников праздника произвёл йогурт из оленьего молока с ягодой. Это лакомство эвенки приготовили в самой «Эвенкийской деревне» для членов жюри и своих сородичей.

Несколько лет назад эвенками создана Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской области. В неё входят представители родовых общин пяти национальных сёл: Первомайское, Усть-Нюкжа и Усть-Уркима Тындинского района, Бомнак Зейского и Ивановское Селемджинского района.

«Очень приятно видеть на празднике делегации всех эвенкийских сел Приамурья и наших соседей из якутской Иенгры, – говорит член правления Ассоциации КМНС Амурской области Елена Макарова. – В этом году к нам впервые приехали гости из забайкальского поселка Чара. А «Эвенкийская деревня», которая строилась как этнокультурный центр, как нельзя лучше походит для таких встреч по обмену опытом, проведению соревнований и культурной программы».

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#отдых #праздники #Тында

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