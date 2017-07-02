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Превышения вредных веществ в атмосфере амурских населенных пунктов нет

Превышения вредных веществ в атмосфере амурских населенных пунктов нет
Фото: 28.mchs.gov.ru

В субботу, 8 июля, в городе Зее было заметно небольшое задымление от лесного пожара, действующего на расстоянии 60 километров от города. Однако проведенные исследования проб атмосферного воздуха показали, что превышения вредных веществ в атмосфере не зарегистрировано.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 7 июля на территории Зейского района было 17 природных пожаров. В районе был введен режим ЧС в лесах – амурчанам запретили посещать леса.

Один из крупных пожаров на сегодняшний день прошел более 1 000 гектаров. 8 июля дым от этого пожара дошел до города Зеи. Это произошло из-за ветра, поменявшего свое направление.

В настоящий момент на тушении пожара задействовано 73 человека и 16 единиц техники.

Также в субботу, 8 июля, были получены результаты отбора проб атмосферного воздуха от специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области. Пресс-служба областного управления МЧС сообщает, что, согласно этим данным, превышение ПДК вредных веществ не зарегистрировано.

В настоящее время угрозы населённым пунктам от природных пожаров нет. Главами населённых пунктов осуществляется информирование населения и раздача памяток с правилами поведения при задымлении и правилами пребывания в лесах.

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#Зея #пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    "Небольшое задымление" - это когда видимость ограничена 150 метрами? Вообще не представляю ситуацию, чтобы Роспотребнадзор признал наличие вредных веществ в атмосфере - ведь тогда нужно объявлять режим ЧС со всеми вытекающими отсюда последствиями.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Этот, как - то в цех пришел специалист по замерам проб, а там сварщики надымили от сварки, не продохнуть, вентиляция ни приточная, ни вытяжная не работает. Потом зашел к директору, пообщался и все в норме стало , работайте дальше.

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