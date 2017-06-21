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сегодня, 16:32 1

Конгресс США готовит новые санкции против России

Конгресс США готовит новые санкции против России
Фото: prousa.info

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената Конгресса США Эд Ройс внес на рассмотрение верхней палатой законопроект о введении санкций против России за «нарушение» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает ИА Regnum.

В законопроекте, который является поправкой к закону о национальной безопасности на 2018 год, утверждается, что Россия якобы не первый год игнорирует свои обязательства в рамках договора РСМД.

«Недавнее размещение запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США. И это лишь один из примеров того, как российская агрессия подрывает международную стабильность», — заявил сенатор Ройс, не пояснив, о каких ракетах идёт речь.

В законопроекте предлагается ввести санкции против России за нарушение ею договора РСМД. В качестве санкций предлагается «ограничение возможностей России производить современные обычные вооружения». Кроме того, санкции могут быть введены против «государств-спонсоров терроризма», которые приобретают российское оружие.

США впервые обвинили Россию в нарушении договора РСМД в июле 2014 года. Затем американские власти не раз повторяли это обвинение.

В свою очередь, Москва выражала категорическое несогласие с данными обвинениями и выдвигала Вашингтону встречные обвинения, касающиеся выполнения договора РСМД.

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#США #экономика

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Комментарии
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  • Алекс К

    Алекс К
    21 минута назад

    ребят да хватит уже,у нас и так продукты в цене поднялись,а щас еще и бензин подрастет,хватит

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