Немецкие ученые изучают в Хинганском заповеднике мухоловок и овсянок

Двое немецких учёных Тим Коршевский и Изабель Бернер из Потсдамского университета приехали в Хинганский заповедник для того, чтобы изучать синюю мухоловку, желтогорлую и таежную овсянок. До этого они кольцевали птиц в Муравьевском парке устойчивого природопользования.

В парке они работали в водно-болотных угодьях, а в заповеднике их привлекла горно-лесная часть, с хвойно-широколиственным лесом в долине реки Карапча. Для мухоловок и овсянок плохо изучен хоуминг – возвращаются ли птицы на следующий год к местам своего прежнего гнездования. Для этого необходимо отловить птиц и пометить их цветными кольцами с индивидуальным цветным кодом, чтобы на следующий год можно было без повторных отловов узнать «своих» птиц.

Заместитель по научной работе Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин провел для гостей экскурсии по местной тайге, рассказал о научной работе по отслеживанию крупных млекопитающих с помощью фотоловушек, сообщает сайт Хинганского заповедника.

Просмотров всего: 89

#природа

распечатать

Василий Кленин