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Немецкие ученые изучают в Хинганском заповеднике мухоловок и овсянок

Немецкие ученые изучают в Хинганском заповеднике мухоловок и овсянок

Двое немецких учёных Тим Коршевский и Изабель Бернер из Потсдамского университета приехали в Хинганский заповедник для того, чтобы изучать синюю мухоловку, желтогорлую и таежную овсянок. До этого они кольцевали птиц в Муравьевском парке устойчивого природопользования.

В парке они работали в водно-болотных угодьях, а в заповеднике их привлекла горно-лесная часть, с хвойно-широколиственным лесом в долине реки Карапча. Для мухоловок и овсянок плохо изучен хоуминг – возвращаются ли птицы на следующий год к местам своего прежнего гнездования. Для этого необходимо отловить птиц и пометить их цветными кольцами с индивидуальным цветным кодом, чтобы на следующий год можно было без повторных отловов узнать «своих» птиц.

Заместитель по научной работе Хинганского заповедника Вячеслав Кастрикин провел для гостей экскурсии по местной тайге, рассказал о научной работе по отслеживанию крупных млекопитающих с помощью фотоловушек, сообщает сайт Хинганского заповедника.

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#природа

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    я думаю , что немецкие разведчики ( под видом энтанологов ) изучают Китай и наши возможности противостоять ему ????

  • V.M.

    V.M.
    49 минут назад

    энтанолог- это что?

    Вы просто пошутить изволили? Или ваш телефон сам

    так напечатал? "Свою образованность хотели показать" ? ( А.П.Чехов)

    Если вы имели в виду энтомологов, то они насекомыми занимаются,

    а эти ученые - орнитологи, изучают птиц.

    И спасибо, что наша природа интересна ученым Потсдамского университета,

    и они приехали сюда. Раньше и наши ученые, да и студенты, могли работать

    и учится по обмену в Германии. Даже один из блогеров там заканчивал свое

    образование. Жаль, давно не пишет.

  • Алекс К

    Алекс К
    22 минуты назад

    Nebo

    я думаю , что немецкие разведчики ( под видом энтанологов ) изучают Китай и наши возможности противостоять ему ????



    надо Путину написать что немчура уже тут

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