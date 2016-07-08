В Благовещенске возле ЗАГСа прошел «Белый день»

В День семьи, любви и верности в Благовещенске прошел Белый день. Вокруг ЗАГСа и сквера АОДНТ ходили самые разные люди в белом – ангелы, ромашки, сразу несколько «Мерилин Монро» и даже два белых единорога – один большой и один детский. В небо запустили белые шары.

«В идеале хотелось, чтобы всё в этот день было белым, – рассказала один из организаторов праздника, редактор журнала "Ваша свадьба" Ирина Наумова. – Мы хотели сказать окружающим людям, что нужно больше праздника! Больше любви! Любить нужно так, чтоб аж темнело в глазах!».

В этот день в Благовещенске появился новый арт-объект – Семейное дерево. Оно символизирует крепость семейных уз. Он расположился в сквере АОДНТ, и сейчас ведутся переговоры с руководством Дома народного творчества с тем, чтобы сделать мемориал стационарным. Для этого необходимо пройти определенные процедуры в минкомимущества. Пока к Дереву еще не подключено электричество, однако в дальнейшем у него будет собственное освещение.

«Наше дерево разрабатывали много человек, здесь работали дизайнер, кузнец. Это кованое дерево и одновременно фонарь. Оно символизирует семейные ценности», – рассказала представитель авторской группы декоратор Анастасия Шелеметьева.

В субботу, 8 июля, к свежеустановленному Дереву уже подходили пары новобрачных.

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Василий Кленин