В Свободном насмерть сбили велосипедиста

Фото: N1.by

В пятницу вечером, 7 июля, в Свободном произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль сбил ехавшего велосипедиста, который от полученных травм скончался. В пресс-службе областного управления МВД уточнили, что погибший – это взрослый мужчина.

После совершения ДТП водитель на машине скрылся с места происшествия. Но полиция уже установила и автомобиль, и личность самого участника аварии. Сейчас проводится доследственная проверка, разыскиваются свидетели происшествия.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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Василий Кленин