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В Свободном насмерть сбили велосипедиста

В Свободном насмерть сбили велосипедиста
Фото: N1.by

В пятницу вечером, 7 июля, в Свободном произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль сбил ехавшего велосипедиста, который от полученных травм скончался. В пресс-службе областного управления МВД уточнили, что погибший – это взрослый мужчина.

После совершения ДТП водитель на машине скрылся с места происшествия. Но полиция уже установила и автомобиль, и личность самого участника аварии. Сейчас проводится доследственная проверка, разыскиваются свидетели происшествия.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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Комментарии
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  • cqlcglvertjhwe

    cqlcglvertjhwe
    1 час назад

    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza

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