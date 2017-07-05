Крупный пожар в Зейском районе тушат почти 100 человек – дым дошел до города Зеи

Фото: GeoCenter.info

За прошедшие сутки, 7 июля, на территории Зейского района зарегистрировано 17 природных пожаров. В связи с этим 7 утра 7 июля здесь был введен режим ЧС в лесах. Все силы и средства переведены в режим «Чрезвычайная ситуация» до особого распоряжения. Во всех населенных пунктах усилили патрулирование лесов вблизи населенных пунктов. Амурчанам запретили посещать леса.

Одним из крупных пожаров, действующих сегодня на территории Зейского района, является возгорание в 20 километрах от поселка Снежнегорский. Он появился 4 июля и на сегодняшний день прошел более 1 000 гектаров. В настоящий момент на его тушении задействовано 73 человека, в том числе привлечены спасатели поисково-спасательной группы города Зеи и 16 единиц техники.

8 июля планируется привлечь к тушению еще одну группировку пожарных. Ежедневно на этом возгорании, возникшем от грозы, работает и авиатехника: самолет и вертолет доставляют людей и необходимую технику к месту тушения. Пожар находится в труднодоступной гористой местности, в 700-800 метрах над уровнем моря.

В субботу, 8 июля, жители Зеи смогли почувствовать небольшое задымление от этого пожара, несмотря на его 60 километровую удаленность. Это произошло из-за ветра, поменявшего свое направление. Угрозы населенному пункту нет, синоптики прогнозируют, что уже к вечеру ветер изменится и дым рассеется, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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Василий Кленин