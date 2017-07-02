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Амурские ЗАГСы работают без обеда и еще два дополнительных часа

Амурские ЗАГСы работают без обеда и еще два дополнительных часа

В День семьи, любви и верности в Амурской области желают пожениться 83 пары, из них только 34 – в Благовещенске. В пятницу, 7 июля, желающих было еще больше – 90 пар, половина – из столицы Приамурья. В этот день ЗАГСы работали за час до начала рабочего дня, час – после и без обеда.

В один день сотрудники ЗАГСа вправе зарегистрировать 25 пар. Но при таком большом потоке желающих скрепить отношения узами брака было решено изменить график работы.

«Задействовали обед, на час раньше начали работу и на час позже закончили, чтобы никому не отказать. Если в сравнении брать 7 и 8 числа , 8-го немного меньше желающих. Но это не потому, что это число непопулярно, а потому что вот по расположению, по проведению торжеств пятница удобнее – свадьба идет два дня», – рассказала начальник управления ЗАГСа по Амурской области Наталья Томилова.

Новобрачные объяснили, почему они выбрали именно эти дни

«Просто нам сказали, что это удачная дата для свадьбы, мы и решили не спорить. Я уж точно не забуду, что у меня 07.07.17 было», – рассказали Кристина и Владислав Соловьевы.

«Мы давно эту дату выбрали, не думали, что будет так много людей. Но красивая дата, одинаковые цифры, семерочки, счастливое число», – признались Ольга и Алексей Горовы.

Кроме церемоний бракосочетания, в ЗАГСах поздравят ветеранов супружеской жизни – пары, которые прожили вместе не менее 25 лет. Крепкие семьи получат специальные медали от губернатора области.

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#жизнь

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Комментарии
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  • cqlcglvertjhwe

    cqlcglvertjhwe
    1 час назад

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