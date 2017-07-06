Жириновский предложил премировать синоптиков за точные прогнозы погоды

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Владимир Жириновский направил в Московский центр по гидрометеорологии благодарственное письмо, в котором лидер ЛДПР предложил премировать синоптиков за точные предсказания погоды, сообщает «Российская газета». Кстати, амурские синоптики с понедельника обещают ливни и грозы.

В пресс-службе партии пояснили, что Жириновский остался доволен точностью прогноза Мосгидромета о начале дождя в пятницу, 7 июля, когда он собирался посетить VI Московский международный фестиваль садов и цветов в парке искусств «Музеон». Воспользовавшись информацией от синоптиков, лидер ЛДПР перенес начало своего визита на час, и общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде.

До этого, 5 июля, Жириновский потребовал разогнать Московский центр после того, как вымок на дожде из-за неточного прогноза погоды. Синоптики, напоминает РИА Новости, ответили политику тем, что можно предсказать время начала дождя, но не «появления дождевой тучи над головой каждого человека».

В Амурской области после недели жары и целой серии температурных рекордов, синоптики предсказывают сильные ливни и грозы 10 и 11 июля.

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#партии #погода

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Василий Кленин