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сегодня, 11:38 9

Жириновский предложил премировать синоптиков за точные прогнозы погоды

Жириновский предложил премировать синоптиков за точные прогнозы погоды
Фото: photoblog.org.ua

Владимир Жириновский направил в Московский центр по гидрометеорологии благодарственное письмо, в котором лидер ЛДПР предложил премировать синоптиков за точные предсказания погоды, сообщает «Российская газета». Кстати, амурские синоптики с понедельника обещают ливни и грозы.

В пресс-службе партии пояснили, что Жириновский остался доволен точностью прогноза Мосгидромета о начале дождя в пятницу, 7 июля, когда он собирался посетить VI Московский международный фестиваль садов и цветов в парке искусств «Музеон». Воспользовавшись информацией от синоптиков, лидер ЛДПР перенес начало своего визита на час, и общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде.

До этого, 5 июля, Жириновский потребовал разогнать Московский центр после того, как вымок на дожде из-за неточного прогноза погоды. Синоптики, напоминает РИА Новости, ответили политику тем, что можно предсказать время начала дождя, но не «появления дождевой тучи над головой каждого человека».

В Амурской области после недели жары и целой серии температурных рекордов, синоптики предсказывают сильные ливни и грозы 10 и 11 июля.

Просмотров всего: 197

#партии #погода

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Петрович Я

    Петрович Я
    3 часа назад

    Че хорошего бы предложил

  • gijanemakes

    gijanemakes
    3 часа назад

    rp5.ru надо премировать ученица подсказала сайт, у них всегда точный прогноз погоды

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    или наказывать за не точный)))

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    2 часа назад

    Вот со своего кармана пусть и премирует!

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    это их работа

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Братеев

    это их работа



    Если точные, а если не точные?

  • cqlcglvertjhwe

    cqlcglvertjhwe
    1 час назад

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  • КотяRа

    КотяRа
    34 минуты назад

    так а за что тогда им зп платят ?

  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    20 секунд назад

    Чудик у власти. И все настолько привыкли к этому...

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