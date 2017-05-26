В Благовещенске появились фальшивые пятитысячные купюры

Фото: news.ykt.ru

В одном из банков Благовещенска обнаружили фальшивую пятитысячную купюру. Выявив 5 000 рублей с признаками подделки, сотрудники банка обратились в полицию. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.

Полицейские установили, что купюра была обнаружена при пересчете и проверке кассиром денежных средств, поступивших из торгового центра. Фальшивку изъяли и направили на исследование. Экспертиза показала, что купюра не соответствует по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов образцам аналогичной продукции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Устанавливаются обстоятельства, при которых фальшивая купюра попала в отделение банка, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#происшествия

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Василий Кленин