Две улицы и полтора перекрестка перекрывают в Благовещенске на ремонт

Фото: kirovnet.ru

В Благовещенске для реконструкции тепловой сети и ремонта улично-дорожной сети перекрывают несколько участков дорог. В ближайшие дни автомобилисты не смогут проехать по участкам улиц Амурской и Зейской, через перекрестки улиц Шевченко – Забурхановская и Ленина – Калинина.

Из-за реконструкции магистрали теплосети до 9 июля полностью перекрыли улицу Амурскую между Мухина и Артиллерийской; до 10 июля перекрыли перекресток улиц Шевченко и Забурхановской.

В связи с проведением текущего ремонта улично-дорожной сети с 8 июля по 11 июля перекрыта ½ проезжей части перекрестка улиц Ленина и Калинина.

В связи восстановлением элементов благоустройства с 8 июля по 31 июля перекрыт участок проезжей части по улице Зейской между Загородной и Больничной, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Василий Кленин