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сегодня, 10:53 4

Две улицы и полтора перекрестка перекрывают в Благовещенске на ремонт

Две улицы и полтора перекрестка перекрывают в Благовещенске на ремонт
Фото: kirovnet.ru

В Благовещенске для реконструкции тепловой сети и ремонта улично-дорожной сети перекрывают несколько участков дорог. В ближайшие дни автомобилисты не смогут проехать по участкам улиц Амурской и Зейской, через перекрестки улиц Шевченко – Забурхановская и Ленина – Калинина.

Из-за реконструкции магистрали теплосети до 9 июля полностью перекрыли улицу Амурскую между Мухина и Артиллерийской; до 10 июля перекрыли перекресток улиц Шевченко и Забурхановской.

В связи с проведением текущего ремонта улично-дорожной сети с 8 июля по 11 июля перекрыта ½ проезжей части перекрестка улиц Ленина и Калинина.

В связи восстановлением элементов благоустройства с 8 июля по 31 июля перекрыт участок проезжей части по улице Зейской между Загородной и Больничной, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Пришлось,в данный промежуток времени,побывать на юге и западе России. Там тоже массовый,как говорят местные жители,небывалый ремонт дорог. Вот что значит популистских предвыборный пинок сверху местным властям ...

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    щас асфальт поплывёт

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    латки новые уже)))

  • cqlcglvertjhwe

    cqlcglvertjhwe
    1 час назад

    По последним данным ВОЗ, именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний. Начиная от гепатита и язвы желудка, заканчивая раковыми опухолями. Ежегодно 15 миллионов человек умирает из-за паразитов, а масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека. Как очистить организм от этой заразы --- http://gg.gg/zdorov

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