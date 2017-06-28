Амурский губернатор занял четвертое место в медиарейтинге Дальнего Востока

Фото: amurobl.ru

Среди губернаторов Дальнего Востока Александр Козлов находится на четвертом месте в медиарейтинге за июнь 2017 года. Рейтинг подготовила информационно-аналитическая система «Медиалогия». Медиаиндекс главы Приамурья составляет 13 159,3.

Однозначным лидером дальневосточного рейтинга является губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Его медиаиндекс более чем в два раза превышает показатели главы Якутии Егора Борисова, занимающего второе место. Тройку лидеров замыкает руководитель Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Александр Козлов в медиарейтинге обгоняет губернаторов Сахалинской области – Олега Кожемяко, Магаданской области – Владимира Печеного, ЕАО – Александра Левинталя, Камчатского края – Владимира Илюхина и Чукотского автономного округа – Романа Копина.

В общероссийском медиарейтинге губернаторов за июнь 2017 года Александр Козлов находится на 49 месте.

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#губернатор #Дальний Восток #СМИ

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Василий Кленин