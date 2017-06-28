Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:32 13

Амурский губернатор занял четвертое место в медиарейтинге Дальнего Востока

Амурский губернатор занял четвертое место в медиарейтинге Дальнего Востока
Фото: amurobl.ru

Среди губернаторов Дальнего Востока Александр Козлов находится на четвертом месте в медиарейтинге за июнь 2017 года. Рейтинг подготовила информационно-аналитическая система «Медиалогия». Медиаиндекс главы Приамурья составляет 13 159,3.

Однозначным лидером дальневосточного рейтинга является губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Его медиаиндекс более чем в два раза превышает показатели главы Якутии Егора Борисова, занимающего второе место. Тройку лидеров замыкает руководитель Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Александр Козлов в медиарейтинге обгоняет губернаторов Сахалинской области – Олега Кожемяко, Магаданской области – Владимира Печеного, ЕАО – Александра Левинталя, Камчатского края – Владимира Илюхина и Чукотского автономного округа – Романа Копина.

В общероссийском медиарейтинге губернаторов за июнь 2017 года Александр Козлов находится на 49 месте.

Просмотров всего: 415

#губернатор #Дальний Восток #СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Петрович Я

    Петрович Я
    4 часа назад

    Что ни день, то новый рейтинг. Социологи прям на износ работают, бедненькие

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    4 часа назад

    хня

  • Морской человек

    Морской человек
    4 часа назад

    Медиарейтинг… Четвертое место…

    Это конечно хорошо. А где результаты работы на благо амурчан? Или работа направлена на лидерство именно в медиапространстве?

    Отчасти этот рейтинг напоминает соревнования мальчиков в туалете, с линейкой в руках, у кого длиннее.

    Благосостояние населения региона - вот настоящий и единственный рейтинг, в котором должны участвовать губернаторы!

  • Петрович Я

    Петрович Я
    3 часа назад

    Медиарейтинг это ведь рейтинг упоминания в СМИ. Согласитесь, что СМИ не упоминает то, что губернатор что-то там не сделал. Пишут ведь о встречах, поездках, совещаниях. А разве это плохо? Естественно губернатор не может все успеть, он ведь живой человек, но то, что его деятельность освещается в СМИ, это говорит только о том, что работа ведется и ведется очень даже неплохо

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    Петрович Я


    внучка Саня , как у тебя получается клонов плодить ? У мну с этим проблемы

  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    но то, что его деятельность освещается в СМИ, это говорит только о том, что



    СМИ свои))) и работают на пиар и рейтинг.



  • full

    full
    2 часа назад

    Петрович Я

    Медиарейтинг это ведь рейтинг упоминания в СМИ. Согласитесь, что СМИ не упоминает то, что губернатор что-то там не сделал. Пишут ведь о встречах, поездках, совещаниях. А разве это плохо? Естественно губернатор не может все успеть, он ведь живой человек, но то, что его деятельность освещается в СМИ, это говорит только о том, что работа ведется и ведется очень даже неплохо



    А вот это очень плохо. Не правда ли?

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    2 часа назад

    full

    Петрович Я

    Медиарейтинг это ведь рейтинг упоминания в СМИ. Согласитесь, что СМИ не упоминает то, что губернатор что-то там не сделал. Пишут ведь о встречах, поездках, совещаниях. А разве это плохо? Естественно губернатор не может все успеть, он ведь живой человек, но то, что его деятельность освещается в СМИ, это говорит только о том, что работа ведется и ведется очень даже неплохо



    А вот это очень плохо. Не правда ли?



    В СМИ только работа и ведется...

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Когда набережную делать будут?на херню плакатную с лозунгами деньги есть а дальше что?

  • cqlcglvertjhwe

    cqlcglvertjhwe
    1 час назад

    По последним данным ВОЗ, именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний. Начиная от гепатита и язвы желудка, заканчивая раковыми опухолями. Ежегодно 15 миллионов человек умирает из-за паразитов, а масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека. Как очистить организм от этой заразы --- http://gg.gg/zdorov

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Ай да КАА, ай да молодец

  • ay

    ay
    59 минут назад

    Генсек занял почётное второе место, а президент буржуйской государствы - позорное предпоследнее. (Анекдот о забеге, где буржуин был первым, а красный - последним).

  • Лютцов

    Лютцов
    28 минут назад

    Петрович Яэто говорит только о том, что работа ведется и ведется очень даже неплохо


    Да уж, "очень неплохо."

    В СМИ была информация, что губернатор Козлов находится среди самых худших губернаторов в России - предпоследний. То есть конкретно - худший.

    Как Вы сказали? "Очень неплохо"?

    Позвольте спросить, ежели худший губернатор в России в Вашем понимании есть "очень неплохо", то что тогда есть "плохо"?

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 1

Туристическому бизнесу на Дальнем Востоке обнулят налог на прибыль
Общество 1

«Вечёрка» Амур.инфо 7 июля: шары в ямах, тигриное селфи и ожидание циклона
В России и мире

В Приморье амурские тигры устроили настоящую фотосессию
Экономика 12

Лукашенко: мы с Кожемяко договорились о том, чтобы Сахалин никогда не закупал сельхозпродукцию