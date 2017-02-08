В 2018 году суды присяжных заработают во всех городах и районах Приамурья

В июне 2018 года в районных и городских судах появятся присяжные заседатели. Пока заседания с участием присяжных проходят только в областном суде. В год они рассматривают не больше трех дел. С появлением этого института в районах ожидается, что количество судебных разбирательств с участием присяжных вырастет до восьмидесяти по области.

Вершить правосудие в районах и городах будут не 12 человек, как в областном суде, а шесть. Эта мера, считают судьи, повысит гражданскую активность населения и увеличит количество дел с участием присяжных.

«Самое сложное в подготовке института присяжных заседателей – это, конечно, подготовка наших граждан к тому, что они будут вершить правосудие не только в стенах областного суда, а у себя в районных и городских судах», – пояснил председатель Амурского областного суда Сергей Семенов.

С набором присяжных, считают в областном суде, проблем возникнуть не должно. Потенциальными заседателями в районных и городских судах сейчас могут быть почти 85 тысяч человек. Это амурчане старше 25 лет, без судимостей, не имеющие алкогольной, наркотической зависимости, а также психического расстройства. Списки с этими людьми сейчас на подписи у губернатора. Связываться с ними начнут после наступления нового года.

«Если граждане будут являться по вызову, который мы им направляем, то проблем с формированием коллегии не будет. Дело в том, что списки с присяжными заседателями формируются в соответствующих районах, и они достаточно обширны. На базе этих списков вызываются граждане, чтобы они были привлечены в качестве присяжного заседателя. Если они все явятся, то районные суды, на мой взгляд, не должны испытывать проблем», – рассказал заместитель председателя Амурского областного суда Максим Петров.

Сейчас полным ходом идет подготовка судебных залов, в которых будут проходить заседания. Пока их в области два, оба в областном суде. Новые залы заседаний для присяжных нужно оснастить видеокамерами. Оборудовать совещательные комнаты, в некоторых появятся биотуалеты. На все эти нужды выделили 7 миллионов рублей. Также идет повышение квалификации районных и городских судей.

«Надо 66 судей обучить. Восемь судей у нас съездили в Москву проходить обучение в российской Академии правосудия. 18 судей получили стажировку в Амурском областном суде. До ноября, я думаю, все остальные судьи пройдут обучение. Аппарат мы планируем обучить в октябре. И соберем весь аппарат – порядка ста человек – который также пройдет обучение в судебном департаменте» – рассказал начальник управления судебного департамента в Амурской области Валерий Шестопалов.

Даже если желающих вступить в ряды присяжных будет недостаточно, это не повод отменить суд с участием присяжных. Искать кандидатов, говорят в суде, будут до последнего.

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Василий Кленин