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Приамурье празднует День семьи, любви и верности

Приамурье празднует День семьи, любви и верности

В субботу, 8 июля, в России отмечают День семьи любви и верности. Амур.инфо знакомит читателей со статистикой семейной жизни в Приамурье. За прошлый год в области образовалось 5 802 новых семьи. Это на 569 меньше, чем в 2015 году. Разводов тоже стало меньше – на 1,5 %. Более половины разводящихся семей имеют несовершеннолетних детей.

Средний размер семьи в Амурской области составляет 2,4 человека. В сельской местности этот показатель немного выше – 2,6 человека. Всего же в Приамурье 334 тысячи семей, в которые входит 97,4 % всего населения, сообщает Амурстат.

80 % семей в Амурской области насчитывают не более трех человек. Из них более 28 % – состоят всего из одного человека. В городах ситуация еще хуже: 82,4 % и 77,2 % соответственно. Около 114,2 тысячи семей имеют детей моложе 18 лет: с одним ребенком – 65,7 %, с двумя – 28 %, тремя и более – 6,3 %.

Семей, в которых есть оба супруга, в Амурской области свыше 75 % от всех семей. Удельный вес неполных семей, состоящих преимущественно из матерей с детьми, составил 21,5 %. В 2016 году в области на 1 000 заключенных браков приходилось 705 разводов, в 1990 году – 413. За 1990–2016 годы число ежегодно регистрируемых браков уменьшилось с 10 045 до 5 802 (на 42 %), тогда как число разводов – с 4 148 до 4 088 (на 1,4 %).

7 и 8 июля стали рекордными днями заключения браков – 90 и 83 пары соответственно. В эти праздничные дни в Благовещенске пройдет немало мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Ознакомиться с планом мероприятий можно здесь.

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#жизнь #отдых #праздники

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