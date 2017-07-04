Общественная палата: помощь дольщикам нужно оказывать по принципу нуждаемости

В Общественной палате Амурской области прошли общественные слушания по вопросу предоставления мер поддержки обманутых дольщиков. Участие во встрече принял зампред амурского правительства Дмитрий Тетенькин, руководители министерства социальной защиты населения, министерства юстиции области и дольщики ряда компаний, чьи права по договорам долевого участия были нарушены.

«Подготовка предложений проходила исходя из принципов нуждаемости и персонального подхода. Тысячи, десятки тысяч россиян отдали свои деньги, надеясь получить качественное жильё для проживания, но не получили ничего. Власти сейчас работают над оказанием мер поддержки этим гражданам. Правительством Амурской области разработаны механизмы поддержки дольщиков. Общественная палата области в свою очередь приняла решение о создании экспертной комиссии для составления оценки предлагаемых механизмов и подготовила тезисы к новым изменениям», – сказал член общественной палаты Валерий Утоплов.

Итогом работы экспертной группы стала выработка ряда тезисов к механизмам поддержки.

«Судя по спискам дольщиков, чьи права были нарушены, имеется ряд граждан иных государств. Считаем, что в первую очередь необходимо оказывать поддержку гражданам Российской Федерации. Также в тексте документа нужно указать конкретный орган власти, который будет принимать документы для предоставления мер поддержки. Для получения средств обманутых дольщиков первостепенный список должен формироваться из граждан, относящихся к таким категориям населения, как инвалиды, участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, лица, вообще не имеющих жилых помещений, пенсионеры, россияне, воспитывающие трех и более детей», – сказал член общественной палаты региона Виктор Дзюба.

Предложения Общественная палата направит в министерство транспорта и строительства области. Внести изменения в программу «Обеспечение доступным качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы» предложило амурское правительство. Механизм выделения средств также рассматривают в законодательном собрании Приамурья и областной прокуратуре.

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Нино Кохреидзе