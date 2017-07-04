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сегодня, 21:09 0

За анонимность в мессенджерах будут наказывать рублем

За анонимность в мессенджерах будут наказывать рублем
Фото: pl.com.ua

За неисполнение требований об ограничении рассылки массовых сообщений мессенджерам в России грозит теперь штраф до 1 миллиона рублей. Соответствующие поправки в КоАП приняли в первом чтении депутаты Госдумы, сообщает «Российская газета».

На сервисы обмена мгновенными сообщениями парламентарии возложили обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети (например, по номеру мобильного телефона). Теперь депутаты прописали и штрафы в сопутствующих поправках в КоАП.

Отдельно предусматривается штраф для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

В случае неисполнения требований оператор связи ограничит доступ к сервису обмена электронными сообщениями на основании решения суда.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Telegram предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, заявив, что иначе мессенджер будет заблокирован в РФ.

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#закон #российская власть #связь

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