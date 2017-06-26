Туристическому бизнесу на Дальнем Востоке обнулят налог на прибыль

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Госдума утвердила во втором чтении законопроект о туристско-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке. Изменения внесли в Налоговый кодекс РФ. Они призваны создать благоприятные условия для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальнего Востока.

Изменения предусматривают установление нулевой ставки по налогу на прибыль для организаций, занимающихся туризмом на Дальнем Востоке. Применяться нулевая ставка будет до конца 2021 года. Перечень видов деятельности, на которые распространятся налоговые льготы, разработает правительство. В первую очередь, ожидается, что преференции коснутся гостиниц.

«Предлагаемый законопроектом механизм сделает еще более привлекательной для инвестирования сферу туризма в макрорегионе и позволит реализовать ряд туристических проектов», – заявил министр России по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как отметил член Совета Федерации, представитель Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн, «в 2016 году туристический поток в регионы Дальнего Востока вырос на 35 %. При этом рост произошел в основном за счет внутреннего туризма. Согласно статистике, лидером среди регионов Дальнего Востока по числу туристов стал Приморский край».

Увеличить число туристов на Дальний Восток призвано введение механизма электронной визы. Подать заявление на получение такой визы иностранцы смогут с 1 августа. В перечень иностранных государств, граждане которых могут воспользоваться электронной визой, вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ. Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония.

Кроме того, в июле прошлого года был упрощен порядок входа в российские гавани для круизных судов. Новые правила регулирования круизной деятельности отменили необходимость получения пропусков в пограничные зоны для туристов, находящихся на борту судов, и установили принцип «одного окна» при получении разрешения на проведение круизов, сообщает Минвостокразвития.

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#Дальний Восток #налоги #туризм #экономика

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Нино Кохреидзе