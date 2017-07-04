Дольщики компании-банкрота «Городок» разбили палаточный лагерь рядом с недостроем

Дольщики строительной компании «Городок», которая признана банкротом, на время поселились рядом со строительной площадкой литера № 8 в Чигирях. Палатки установили несколько семей, которые вложили средства в строительство дома, но квартир так и не получили. Всего к вечеру в палаточном городке собралось около 30 благовещенцев.

«Здесь остаются те, кому пока просто негде жить, и нет денег на то, чтобы снимать жилье. Мы решили, пока тепло и позволяет погода, остаться здесь. Остальные просто на пикник приехали и разъедутся», – рассказывает жительница палаточного городка Ирина.

Устанавливать палатки на площадке рядом с недостроем люди начали с 18:00. Практически сразу на место подъехали стражи правопорядка. Сотрудники полиции поинтересовались целью сбора и удостоверились в том, что люди не нарушают общественный порядок. К литеру № 8 приехали около 30 человек, многие – с маленькими детьми.

Пожить на природе решила из-за временных финансовых трудностей, рассказала дольщица Ирина. Она сейчас в отпуске, а платить за аренду жилья – возможности нет. Свои вещи женщина оставила у родственников. Вместе с ней оставаться в лагере собираются еще пятеро человек.

Жить в палатках дольщики намерены до тех пор, пока позволит погода. Сколько человек останется в лагере и на какой срок, говорят, никто не загадывает.

Сегодня же в правительстве прошел брифинг, на котором обсудили возможность оказать помощь обманутым дольщикам за счет бюджета. Всего в Амурской области не могут получить жилье чуть более 500 человек. Сейчас механизм выделения средств рассматривают в законодательном собрании Приамурья, областной прокуратуре, свои предложения готовят и в Общественной палате Приамурья.

Просмотров всего: 457

#жизнь #строительство

распечатать

Фотогалерея +57

Нино Кохреидзе