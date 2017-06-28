Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:04 4

На помощь обманутым дольщикам снова предлагают направить бюджетные деньги

На помощь обманутым дольщикам снова предлагают направить бюджетные деньги
Фото пресс-службы правительства Амурской области

В областном правительстве рассматривапют возможность оказать помощь обманутым дольщикам за счет бюджета. Всего в Амурской области не могут получить жилье чуть более 500 дольщиков. Сейчас механизм выделения средств рассматривают в Законодательном собрании Приамурья и областной прокуратуре.

«За полтора года работа проделана довольно объемная: введен в эксплуатацию дом в 162 квартала – 216 семей, – рассказал зампред правительства Дмитрий Тетенькин. – Конкурсный управляющий компании "Городок" сообщает о вступлении дольщиков в имущественные права. Был начат процесс достройки по литеру 8 той же компании "Городок", по многоквартирному дому "Березки"».

Однако, по строительству литера 8 возникли проблемы. Заместитель председателя правительства Приамурья Дмитрий Тетенькин рассказал, что ранее существовала договоренность о том, что фирма «Статус» достроит дом, а учредители компании «Городок» расплатятся с ней имеющимся имуществом. Договоренности не были выполнены, прежде всего, со стороны учредителей. И процесс достройки приостановился.

«Губернатор принял решение привлечь средства из областного бюджета на решение проблемы. В сжатые сроки областное правительство разработало механизм решения проблемы. 7 июля вечером пройдут нулевые слушания этого нормативного акта», – рассказал зампред правительства.

Председатель комитета областного заксобрания Татьяна Фарафонтова добавила, что предварительная сумма поддержки рассчитана в пределах 520 миллионов рублей.

«Это предварительная сумма, она будет уточняться. Расчеты предполагаются в течение трех лет. Подобная ситуация складывалась и с дольщиками фирмы "Россия". При недостаточности средств в региональном бюджете, правительство области обращалось в правительство России с просьбой о выделении дотации на сбалансированность. Полагаю, что решение вопросов долевого строительства сейчас может также решиться с помощью средств федерального бюджета. Несмотря на то, что бюджет региона напряженный, мы рассчитываем, что имеются возможности изыскать первоначальные средства в размере 170 миллионов», – добавила Татьяна Павловна.

Изменения планируют внести в программу «Обеспечение доступным качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 год».

В Госдуме в первом чтении уже принят законопроект о создании компенсационного фонда в России. Организации-застройщики будут вносить в этот фонд определенную сумму. По предварительным данным, до 31 июля этот законопроект должны рассмотреть уже с учетом поправок.

Просмотров всего: 172

#заксобрание #областная власть #происшествия #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    37 минут назад

    Главное чтобы дольщики скорее получили свои квартиры, а для остальных будет уроком о долевом строительстве жилья

  • архивная

    архивная
    25 минут назад

    Да сколько можно уже помогать дольщикам,еще не научили их разве

    дольщики "России"?Наверное приказ сверху дан выделить деньги из нашего бюджета,я не согласна!

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    5 минут назад

    Танечка Фарафонтова - а можно КРЯ!!! полляма кредита за счёт областного бюджета тоже погасить?

    Илиэто адресная поддержка? Какого фига Я плачу налоги, которые достаются совершенно незнакомым мне людям в качестве подарка?

    Вон - пускай те кто принял это решение скинутся своими зарплатами и помогают, раз они такие сердобольные.

  • Victrix

    Victrix
    2 минуты назад

    Видать кто-то из элиты пострадал...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В понедельник часть Благовещенска оставят без горячей воды
В России и мире

В Омске 12 капитанов украли топливо на 1,2 миллиона рублей
Общество

У школы № 14 Благовещенска появится современный стадион

В России и мире 1

Обвиняемую по делу сбитого «пьяного» мальчика отправили под арест до 15 сентября