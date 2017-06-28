На помощь обманутым дольщикам снова предлагают направить бюджетные деньги

Фото пресс-службы правительства Амурской области

В областном правительстве рассматривапют возможность оказать помощь обманутым дольщикам за счет бюджета. Всего в Амурской области не могут получить жилье чуть более 500 дольщиков. Сейчас механизм выделения средств рассматривают в Законодательном собрании Приамурья и областной прокуратуре.

«За полтора года работа проделана довольно объемная: введен в эксплуатацию дом в 162 квартала – 216 семей, – рассказал зампред правительства Дмитрий Тетенькин. – Конкурсный управляющий компании "Городок" сообщает о вступлении дольщиков в имущественные права. Был начат процесс достройки по литеру 8 той же компании "Городок", по многоквартирному дому "Березки"».

Однако, по строительству литера 8 возникли проблемы. Заместитель председателя правительства Приамурья Дмитрий Тетенькин рассказал, что ранее существовала договоренность о том, что фирма «Статус» достроит дом, а учредители компании «Городок» расплатятся с ней имеющимся имуществом. Договоренности не были выполнены, прежде всего, со стороны учредителей. И процесс достройки приостановился.

«Губернатор принял решение привлечь средства из областного бюджета на решение проблемы. В сжатые сроки областное правительство разработало механизм решения проблемы. 7 июля вечером пройдут нулевые слушания этого нормативного акта», – рассказал зампред правительства.

Председатель комитета областного заксобрания Татьяна Фарафонтова добавила, что предварительная сумма поддержки рассчитана в пределах 520 миллионов рублей.

«Это предварительная сумма, она будет уточняться. Расчеты предполагаются в течение трех лет. Подобная ситуация складывалась и с дольщиками фирмы "Россия". При недостаточности средств в региональном бюджете, правительство области обращалось в правительство России с просьбой о выделении дотации на сбалансированность. Полагаю, что решение вопросов долевого строительства сейчас может также решиться с помощью средств федерального бюджета. Несмотря на то, что бюджет региона напряженный, мы рассчитываем, что имеются возможности изыскать первоначальные средства в размере 170 миллионов», – добавила Татьяна Павловна.

Изменения планируют внести в программу «Обеспечение доступным качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 год».

В Госдуме в первом чтении уже принят законопроект о создании компенсационного фонда в России. Организации-застройщики будут вносить в этот фонд определенную сумму. По предварительным данным, до 31 июля этот законопроект должны рассмотреть уже с учетом поправок.

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Василий Кленин