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7июля
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В Благовещенске четвертый день подряд жара бьет исторические рекорды

В Благовещенске четвертый день подряд жара бьет исторические рекорды

В Благовещенске вновь побит температурный рекорд. 7 июля в областном центре Приамурья температура превысила исторический максимум 1982 года. Такая аномалия фиксируется четвертый день подряд, первые три дня пришлись на 4, 5 и 6 июля.

7июля на 16:00 температура в Благовещенске составила +35,2 градуса, сообщила дежурный синоптик Амурского гидрометцентра. В итоге побит исторический рекорд 1982 года на этот день – тогда столбик термометра поднялся до отметки в +34,3 градуса. Причем экстремальное поведение температуры фиксируется четвертый день подряд.

«Подобное наблюдалось в июне 2010 года, – рассказала блогер, почетный работник гидрометеослужбы России Светлана Казачинская. – С 24 по 28 июня 2010 года "вылетали" абсолютные максимумы, которые составляли от +37 до +39 градусов. Жара продержалась неделю, а потом вошла в свое русло… Такое происходит раз в 10 лет».

«Обстановка в атмосфере очень похожа на зимнюю. Как ни странно. При очень сильных морозах картина та же. На Приамурье из районов Центральной Азии протянулся очень мощный, очень масштабный и очень устойчивый барический гребень (область повышенного давления). Никакие циклоны через него пробиться не могут, зато раскалённый воздух из Центральной Азии западным и юго-западным потоком в атмосфере через Монголию, юг Сибири и Забайкалье распространился вплоть до бассейна Амура.

В нижних слоях тропосферы в это время сформировался антициклон – причина ясного неба, слабого ветра и очень устойчивой погоды. А когда сходятся эти два фактора (вынос среднеазиатского тепла и антициклон) в середине лета, нужно ждать в Приамурье субтропическую жару. Так оно и случилось», – пишет в своем блоге Светлана Анатольевна.

Однако не стоит отчаиваться. Блогер признается, что в скором времени столбики термометра все же немного опустятся. С приходом в Приамурье циклона дневные температуры будут держаться в пределах +30 градусов.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    45 минут назад

    Газманов вернул ясные дни

  • Victrix

    Victrix
    42 минуты назад

    Главное, чтобы места для купания не оборудовали. Чтобы жизнь медом не показалась.

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