«Вечёрка» Амур.инфо 7 июля: шары в ямах, тигриное селфи и ожидание циклона

Предлагаем вашему вниманию обзор событий сегодняшнего дня, 7 июля. Всё, что вы могли пропустить – коротко, ёмко, лаконично. «Вечёрка» Амур.инфо: ничего лишнего, только самое интересное.

С широко закрытыми глазами

Руководителя одного из подразделений ЗабЖД обвиняют в коммерческом подкупе. Железнодорожный чиновник, решив заработать по-лёгкому, получил от коммерческих структур более 200 тысяч рублей за то, что закроет глаза на нелегальную отправку грузов чёрного и цветного металла. Возбуждено уголовное дело.

Шарами заткнули ямы

Свободненцы, уставшие от невнимания властей к проблеме бездорожья, заполнили ямы и колдобины воздушными шариками. По словам авторов инициативы, дороги разбиты из-за курсирующих туда-сюда большегрузов, и местные жители не намерены мириться с этой проблемой.

За Родину!

Амурчане болеют за бывшую землячку Елизавету Родину, решившую принять участие во всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия». На конкурсе Елизавета будет представлять Санкт-Петербург. Настрой у Родиной боевой – ранее на мировом конкурсе «Миссис бабушка Вселенная» экс-амурчанка получила титул «Миссис бабушка Европа».

Кадетский корпус проверят

С 10 июля в Амурском кадетском корпусе пройдёт проверка комплексной правительственной комиссии. Она была сформирована после ряда жалоб родителей курсантов на драки между кадетами, вымогательство у более слабых воспитанников денежных средств и личных вещей, на равнодушие к этим проблемам руководства. В комиссию вошли представители ОНФ, общественной палаты, педагоги, представители областного минюста и другие специалисты.

Быть дождю!

Пока западная часть России жаловалась на надоевшие дожди, Приамурье по этим дождям успело истосковаться. Небо услышало молитвы изнемогающих от жары граждан: на Приамурье надвигается циклон. По прогнозам синоптиков, 10-11 июля по области ожидаются сильные ливни и грозы, ветер усилится до 11-22 метров в секунду.

Жизненно важная мелочь

Благовещенским магазинам не хватает мелочи. Тут и там появились объявления, призывающие горожан нести в торговые точки как можно больше монет. Как оказалось, банки отказываются разменивать крупные купюры мелочью, объясняя это тем, что население держит её при себе.

Одной строкой

Белогорск готовится к Кубку России по футболу.

Поддельную молочную продукцию обнаружили на амурских прилавках.

В Приамурье подорожали фотоаппараты, роликовые коньки и холодильники.

В Приморье тигрица и ее детёныши делали бесконечные селфи, после чего «вырубили» камеру.

Желающим зарегистрировать брак в «Островах» придётся подождать.

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Алексей Воскобойников