В Благовещенске владельца кафе оштрафовали на 250 тысяч рублей за рабочего-нелегала
Владелец кафе «Сочи» выплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. К такому наказанию благовещенского предпринимателя приговорил суд за нарушение миграционного законодательства.
В кафе трудился гражданин Китая, который не имел разрешения на работу. Иностранец прибыл на территорию России с коммерческой целью, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор города Благовещенска в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по статье «Привлечение трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этого иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента, если такое разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом».
5 июля Благовещенский городской суд признал предпринимателя виновным. Ему предстоит выплатить штраф 250 000 рублей.
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