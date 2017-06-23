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В Благовещенске владельца кафе оштрафовали на 250 тысяч рублей за рабочего-нелегала

В Благовещенске владельца кафе оштрафовали на 250 тысяч рублей за рабочего-нелегала
Фото: daily.afisha.ru

Владелец кафе «Сочи» выплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. К такому наказанию благовещенского предпринимателя приговорил суд за нарушение миграционного законодательства.

В кафе трудился гражданин Китая, который не имел разрешения на работу. Иностранец прибыл на территорию России с коммерческой целью, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор города Благовещенска в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по статье «Привлечение трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этого иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента, если такое разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом».

5 июля Благовещенский городской суд признал предпринимателя виновным. Ему предстоит выплатить штраф 250 000 рублей.

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#работа

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