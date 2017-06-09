В понедельник часть Благовещенска оставят без горячей воды

Фото: tverigrad.ru

В понедельник, 10 июля, в центральной части Благовещенска пройдет плановое отключение горячего водоснабжения. С 8 часов утра без горячей воды останутся жители района от улицы Островского до Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской – энергетики приступят к ремонту следующего участка тепломагистрали северо-западного района.

В ходе планового ремонта специалисты цеха тепловых сетей проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали, часть оборудования заменят. Также будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

Горячее водоснабжение возобновится в 20 часов 14 июля.

Завершился плановый ремонт участка тепломагистрали, который стартовал 26 июня. Горячее водоснабжение в квадрате улиц Студенческая – Островского – Станционная – Октябрьская возобновится уже в пятницу, 7 июля, в 20 часов, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

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#ЖКХ #происшествия

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Василий Кленин