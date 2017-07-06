В Омске 12 капитанов украли топливо на 1,2 миллиона рублей

Фото: s.om1.ru

Следователи регионального линейного управления МВД России завершили расследование уголовного дела в отношении двенадцати капитанов омского речного предприятия. Все они обвиняются в хищении дизельного топлива на сумму более 1,2 миллиона рублей, сообщает портал «Город 55» со ссылкой на пресс-службу Управления транспорта МВД России по региону.

По данным пресс-службы, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Из материалов дела следует, что двенадцать капитанов на протяжении всех летних месяцев в 2016 году систематически подделывали документы первичного учёта топлива, внося в них завышенные цифры поступившего топлива. Впоследствии образовавшиеся излишки они перевозили на спецсудах, а потом сбывали, оставляя выручку себе. Общая сумма нанесённого ущерба предприятию превысила один миллион двести тысяч рублей.

Двое из капитанов, заключив досудебное соглашение со следствием, уже осуждены.

Теперь перед судом предстанут остальные любители поживиться за чужой счёт. Санкция 160 статьи (ч. 4), по которой проходят фигуранты, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также выплату штрафа в размере до 1 миллиона рублей.

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Алексей Воскобойников