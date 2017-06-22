У школы № 14 Благовещенска появится современный стадион

Фото: admblag.ru

На стадионе средней школы № 14 Благовещенска стартовали работы по реконструкции. Их ход оценила мэр города Валентина Калита, побывав на объекте.

На сегодняшний день на стадионе компания-подрядчик ведет монтаж системы водоотведения, который планируется завершить к середине июля. На объекте в новом учебном году появятся футбольное поле с искусственным газоном, беговая дорожка, сектор приземления и зрительские трибуны.

По словам замдиректора городского управления капитального строительства Дмитрия Руденко, при реконструкции стадиона использованы современные технологии. В частности, футбольное поле будет застелено искусственным газоном, который снижает вероятность травм при падении. Аналогичное футбольное поле уже есть у школы № 15. Также будут установлены тренажеры и малые формы для упражнений.

«Мы все очень рады, что администрация города сделала такой подарок – мы о нем мечтали давно. Я руковожу 14-й школой пять лет. За это время уличный спорткомплекс, который создан вместе со школой 32 года назад, не ремонтировался. Поэтому реконструкция стадиона для нас – большой праздник. Теперь у нас будут не только новое отличное футбольное поле и специализированная баскетбольная площадка, но и зрительские трибуны. Так что готовы теперь приглашать на соревнования команды других школ города», – говорит директор школы Алексей Помалейко.

В рамках реконструкции спортивного объекта предусмотрено и благоустройство: ограждение, тротуары, урны, освещение. Более того, рассматривается возможность создания безопасного пешеходного перехода у школы, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Если погодные условия нам позволят, то, согласно графику, мы должны завершить работы в октябре. Необходимое для реконструкции стадиона оборудование уже закуплено, часть в пути. Мы будем стремиться к тому, чтобы каждый год хотя бы одна школа у нас прирастала обновленным спортивным уличным комплексом. Уверена, что в этом районе и для жителей, и для детей будут созданы условия, чтобы круглый год заниматься спортом. И мы надеемся, что спортивные достижения 14-й школы, которые уже сегодня прославили Амурскую область, будут приумножены», – сказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

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Александр Авдеев