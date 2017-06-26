День семьи, любви и верности, арт-терапия и мастер-классы: выходные в Благовещенске

В эти выходные Благовещенск отметит День семьи, любви и верности. В городе пройдут различные мероприятия, приуроченные к этому празднику. Кроме того, на городских площадках состоятся концерты, а на набережной города пройдут спортивные состязания. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в выходные.

Суббота, 8 июля

В 10:00 и 11:00 Дом ремесел приглашает на мастер-классы – по работе с глиной, а также в технике бисероплетение.

С 15:00 до 18:00 в кофейне «Книга и Кофе» состоится встреча для молодых семей и пар «Любовь – это…». Амурчан ожидает интересный семейный тренинг с элементами арт-терапии. В рамках мероприятия пройдет фотосессия с элементами декора, роспись кофейных стаканчиков и выступления вокальных коллективов.

С 17:00 на набережной Амура начнутся мероприятия, посвященные празднованию Дня любви, семьи и верности. Для амурчан откроются интерактивные площадки, пройдут мастер-классы, выставки-ярмарки, конкурсы и квесты, а также развернется «Вобламаркет». В случае неблагоприятных погодных условий программа будет перенесена на 9 июля в район бронекатера на набережной Амура. Время прежнее.

На сцене Городского парка культуры и отдыха в 19:00 начнется концерт эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band.

В парке Дружбы в 17:00 и на площади ОКЦ в 19:00 состоится «Культурный уикенд для жителей города Благовещенска».

В 18:00 в селе Плодопитомник откроются фотозоны и пройдут мастер-классы, а в 19:00 состоится праздничный концерт «Русская семья любовью сильна!».

Воскресенье, 9 июля

В 12:00 в парке Дружбы состоится праздник для детей с ограниченными возможностями. Организатор мероприятия – «МотоПатриот», площадку предоставил ОКЦ. В программе: концерт, мастер-классы, катание на лошадях, батуты, выступление театра огня «Одержимые» и выступление рыцарей.

В 14:00 Амурский областной краеведческий музей приглашает на лекцию о моделях из мира высокой моды «Красота на грани». Здесь каждый сможет узнать, кто такие модели и так ли проста, как кажется, «работа мечты» на подиуме.

На спортивной площадке городского парка пройдут соревнования по пляжному волейболу. Начало – в 17:00.

В 18:00 на набережной реки Амур (район Триумфальной арки) в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной» состоится открытая тренировка «Федерации рукопашного боя».

В кинотеатрах города покажут следующие фильмы: «Весь этот мир», «Трансформеры–5. Последний рыцарь», «Гадкий я–3», «Тачки–3», «Мульт в кино. Выпуск № 55», «Человек-паук: Возвращение домой», «Сказ о Петре и Февронии», «Холодное танго», «Очень плохие девчонки», «Синяя бездна», «Эксперимент «Офис», «Институт Роузвуд». Подробное расписание киносеансов на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь

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Галя Ефимова