В Благовещенске исчезла мелочь

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители областного центра, которые последнее время начали замечать, что на дверях ряда продовольственных магазинов появились объявления «Принимаем мелочь населения».

«Я первое такое объявление увидел на прошлой неделе, но не придал ему значения, – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» житель областного центра Николай. – Но за последнее время такие же объявления появились на входе в магазины, как минимум, трех крупных торговых сетей Благовещенска».

В одной из сетей подтвердили, что приобретают мелочь у горожан. Причина проста – банки в городе отказываются разменивать крупные купюры мелочью. Проблема назревает уже около двух месяцев. «В банках нам говорят то же самое – нет мелочи, – пожаловались в магазине. – Запрета на размен нет, мелочи просто не хватает. Говорят, население держит ее при себе».

Просмотров всего: 138

#экономика

распечатать

Василий Кленин