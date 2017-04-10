Сроки экспертизы амурской информационной системы здравоохранения сдвинулись на конец августа

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В четверг, 6 июля, в Арбитражном суде Амурской области состоялось очередное заседание по вопросу региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Суд принял решение о продлении сроков экспертизы системы до 29 августа 2017 года.

Сроки экспертизы были сдвинуты в очередной раз. Ранее это происходило 18 апреля и 24 мая. Представители сторон не стали возражать против продления. При этом они, как говорится в материалах дела, сослались на «возможность заключения мирового соглашения».

Очередное судебное заседание по делу назначили на 30 августа 2017 года, 13:15.

В заседании 6 июля представитель истца (министерства здравоохранения Амурской области) заявил ходатайство об уточнении исковых требований. В материалах заседания приводится перечень недостатков, выявленных в работе РИСЗ. В частности, не реализованы функции «планирование вакцинации», «планирование госпитализации», «планирование диспансеризации», «учет выдачи и использования вакцин», «вызов врача на дом», «направление результатов анализов в учреждение, выдавшее направление».

Среди других недостатков:

– нет функционала для обмена данными со страховыми компаниями сведениями о прикреплении населения;

– нет возможности списания медикаментов постовыми сестрами в отделении;

– нет возможности скрыть движение сильнодействующих и наркотических препаратов;

– отсутствует отчетность по загрузке учреждения;

– не формируется журнал учета вызовов, оценка эффективности работы регистратуры, оценка эффективности оповещения пациентов;

– отчетность по отпущенным лекарственным средствам отсутствует;

– статистика явок-неявок пациентов не формируется;

– невозможно распечатать бланк рецепта в стандартной ориентации;

– шаблон рецепта на наркотические препараты не предусмотрен в программе;

– отсутствует информация об остатках выписанного лекарства в пунктах отпуска;

– отсутствуют лимиты лекарственных средств, доступных для назначения в рамках дополнительного лекарственного обеспечения;

– отсутствует проверка факта выписки, актуальности и достоверности представленного рецепта;

– нет отчетных форм по выписанным и отпущенным рецептам.

Ходатайство представителя истца было принято судом к рассмотрению.

Как сообщало Амур.инфо, предполагалось, что 1 мая 2017 года региональная информсистема Приамурья станет частью единой всероссийской государственной информационной системы здравоохранения. Однако сроки были сорваны, так как РИСЗ области фактически не состоялась. Основная причина в том, что амурский минздрав приобрел пять лет назад у одной из компаний неработоспособное программное обеспечение. В самой компании, впрочем, его неработоспособность отрицают.

В 2016 году минздрав начал судиться с поставщиком. В министерстве хотят принудить его привести программное обеспечение в порядок, чтобы с ним можно было полноценно работать.

По факту публикации на Амур.инфо о неработающей информационной системе здравоохранения ранее начала проверку региональная прокуратура.

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Александр Авдеев