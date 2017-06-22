Microsoft увольняет тысячи сотрудников

Фото: rueconomics.ru

Корпорация Microsoft сокращает тысячи рабочих мест. Об этом, ссылаясь на телеканал CNN, сообщает «Российская газета». Факт сокращений подтвердили в корпорации, добавив, что некоторые сотрудники уже получили уведомления о сокращении или о том, что их позиция «находится на рассмотрении».

Речь идет в основном о сотрудниках, занятых за пределами Соединённых Штатов в продажах программного обеспечения. Точное их пока не определено.

Microsoft перестраивает свой бизнес, усиливая блок по развитию «облачных» платформ. Всего в крупнейшей IT-компании по состоянию на 30 марта этого года работала 121 тысяча человек по всему миру, из них в США – свыше 71 тысячи. В блоке Global Sales M&O (отвечает за международные продажи) было занято 18,5 % сотрудников.

Руководство корпорации и ранее объявляло о масштабных сокращениях, но затем каждый раз оказывалось, что общая численность сотрудников корпорации снова выросла. Десять лет назад она составляла 78 тысяч человек.

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#работа #экономика

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Алексей Воскобойников