Белогорск готовится к Кубку России по футболу

Фото: inosmi.ru

В конце июля ФК «Белогорск» начнет участие в Кубке России по футболу. Играть клуб начнет сразу с 1/128 и встретится с командой «Смена» из Комсомольска-на-Амуре. Матч состоится в Белогорске на стадионе «Амурсельмаш».

Точная дата встречи пока неизвестна. По предварительной информации, матч за выход в 1/64 Кубка России по футболу Российский футбольный союз планирует провести 24 или 25 июля, это рабочие дни последней недели июля. Однако для удобства болельщиков принимающая сторона будет ходатайствовать о проведении кубковой игры в выходной день, сообщает пресс-служба белогорской администрации.

В сезоне 2016 года футбольный клуб «Белогорск» стал чемпионом Дальнего Востока в первенстве России по футболу среди команд 3 дивизиона. Победная игра 28 сентября дала клубу право участвовать в Кубке России по футболу.

Впервые клуб принял участие в таких соревнованиях в 2013 году. Тогда команда стала первым клубом третьего дивизиона, дошедшим до 1/64 Кубка России, обыграв при этом две команды из второй лиги.

В 2015 году ФК «Белогорск» стал первым в истории дальневосточного футбола, кто играл с основным составом клуба национальной футбольной лиги в 1/32 Кубка России. Одолев на двух стадиях финала ФК «Якутия» и ФК «Чита», Белогорск уступил на домашнем поле команде первой лиги «СКА-Энергия» из Хабаровска. Впоследствии, в 1/16 она одолела казанский «Рубин».

В сезоне 2017 года победитель 1/128 финала Кубка России по футболу сыграет в 1/64 финала с «Сахалином».

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#Белогорск #спорт

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Анастасия Болотина